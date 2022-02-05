大年初五習俗上要「迎財神」，旺財運，今晚即將開出的大樂透頭獎上看1億元，並將繼續加開百萬大紅包，根據統計，今年加碼的360組春節大紅包獎項還剩下173組，也就是買一張大樂透可以對兩種獎項。

今年大樂透春節加碼活動自1月28日起跑，連續15天天天開獎，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計至2月4日為止，加碼活動已實施8天，春節大紅包累計已送出187組，共223位幸運兒中獎，其中有157人獨得百萬獎金，還剩下173組。

今(5日)開獎的大樂透頭獎獎金仍將保證1億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，根據台灣彩券官網公告的冷熱門球號統計，自民國93年起，開出次數最多球號為「01」，其次是「08」，共開出268次，排名第3的是「02」，共開出264次，「23」也開出260次，「43」、「36」並列第5，都開出258次。

開出次數最少的球號為「24」，共開出207次，其次是「06」，開出215次，再其次是「17」、「14」，開出217次，再來則是「34」，開出過218次。

另外，每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO獎金加碼活動進入倒數階段，即將於大年初六(6日)結束，喜歡BINGO BINGO的彩迷可把握最後的加碼機會。