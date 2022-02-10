台股今(10)日在台積電領軍、貨櫃三雄聯手拉抬下，以18338點作收，大漲186點，外資買超97億元，投信連8買，持續加碼9.18億元，內、外資法人更有志一同大手筆買超長榮航、中鋼、華邦電、旺宏、開發金等5檔，涵蓋航空、鋼鐵、記憶體以及金融等族群。

台股終場收在今日最高點18338.05點，成交值2806億元，盤後觀察法人資金動向，外資及陸資買超97.01億元，投信買超9.18億元，自營商則反手賣超16.33億元，三大法人合計買超89.86億元。

外資今買超長榮航最多，共買超3萬2138張；買超第2名為中鋼，買超2萬8229張；第3名為華邦電，買超2萬7523張；買超第4至第10名依序為華航、中信金、長榮、台積電、旺宏、大成鋼以及開發金。

再觀察投信買超前10名發現，今日土洋同買超的個股多達5檔，包括長榮航、中鋼、華邦電、旺宏、開發金，都受到內外資法人的青睞。

至於外資賣超最多的即是MSCI明晟公布最新季度調整遭剔除的緯創，共賣超1萬6034張，賣超第2至10名依序為群創、和鑫、聯電、欣興、仁寶、台企銀、正文、新光金以及金像電。