苗栗縣政府舉辦「苗栗旅遊節」活動，11日下午在公館鄉農會，由縣長徐耀昌及代言人藝人蔡允潔一同抽出第3期幸運得主，其中頭獎百萬休旅車是由在地的苗栗縣竹南鎮朱姓民眾獲得，徐耀昌、蔡允潔當場致電得主，恭賀獲獎。

苗栗縣政府配合政府五倍券推出「苗栗旅遊節」活動，凡自2021年10月8日起至2022年2月28日間，不限行業別，只要在苗栗消費滿500元，至官網登錄即可獲得抽獎序號。

2月11日下午2點，於公館鄉農會辦理第3期直播抽獎，由縣長徐耀昌與活動代言人蔡允潔共同抽出Luxgen休旅車等23個品項的豪華大獎，本期更加碼抽出6組開春10萬大紅包。「苗栗旅遊節」活動將持續至2月28日，歡迎民眾把握參加最終場的抽獎機會，把大獎帶回家。

苗栗旅遊節自去年10月8日開跑以來，目前累計金額已達5億8343萬700元，本期符合資格的抽獎序號，共計61萬1236組，第3期抽獎活動在資深律師江錫麒見證下，由苗栗縣縣長徐耀昌偕同活動代言人蔡允潔、文化觀光局局長林彥甫等共同抽出。

第3期抽獎獎項包Luxgen休旅車1台、開春加碼十萬現金6份、十萬現金2份、Gogoro電動機車3台、iPhone13共5台、Coleman高級露營組3組、總統套房3張及行政套房2張、住宿體驗券80張，以及加碼的31份1萬元現金等豐富獎項，抽獎方式由小獎抽至大獎，分為拉霸機及摸彩球兩個階段，總計有23個優渥獎項、上百個名額，而眾多獎項中萬眾矚目的百萬休旅車得主，為來自苗栗縣竹南鎮在地朱姓民眾，由縣長徐耀昌與代言人蔡允潔共同致電道賀。

文化觀光局說明，本次「苗栗旅遊節」抽獎活動分為4期，未中獎的序號將持續累積至下一期，消費愈多得獎機率愈高，愈早登錄發票中獎機率也愈高，詳細得獎名單會公布在「苗栗旅遊節」的登錄官網，請民眾依規定領獎，詳細資訊會公布在官方粉絲專頁Facebook「苗栗玩透透」。