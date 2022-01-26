花蓮縣是無毒農業的發源地，好山好水孕育出優質的農產品，文旦柚是花蓮最重要的果樹之一。國人向來都習慣在中秋節吃文旦，主因月圓人團圓，有了柚子更圓滿。為了延續圓滿的味道、降低碳足跡與實踐簡單生活，行政院農業委員會花蓮區農業改良場研發出柚子沾醬與料理柚子鹽兩種佐餐調味品，充分發揮柚子的多元價值，更方便民眾一年四季皆可享用，花蓮縣瑞穗鄉農會並特別在今年過年前推出清爽無負擔的柚子沾醬與料理柚子鹽產品，讓大家在可以在年節全家團圓的時刻，用簡單的柚子料理守護健康，享受團圓圍爐的天倫之樂。

花蓮縣瑞穗鄉農會的柚子沾醬與料理柚子鹽就是與花蓮場共同合作的產品。柚子沾醬可以搭配蔬菜沙拉、涮肉片、烤雞翅、青蔥肉捲、烤或是裹粉油炸的海鮮、乾煎豆腐、燙青菜等。單用柚子沾醬就可以用一瓶柚子醬做出一桌簡單又美味的料理，也可以用料理柚子鹽替換柚子沾醬，增添一些變化。生雞腿排表面只要均勻抹上柚子鹽，醃漬1-2小時入味，再送進烤箱，柚香雞腿排就可輕鬆上桌了。除了桌菜之外，柚子沾醬也很適合做為油飯（米糕）的醬料。如果用來取代一半的美乃滋調理鮪魚沙拉，除了減油清爽之外更是美味。若是團圓吃火鍋，柚子沾醬跟料理柚子鹽更是適合用來取代沙茶醬，在大啖美食之餘更能吃出一份健康。

花蓮場推薦，過年期間大魚大肉之外，嘗試柚子醬入菜做出清爽無負擔料理，開春也可以很保佑（柚）、清爽，讓花蓮柚子沾醬陪您過年。心動不如馬上行動，瑞穗鄉農會供銷部服務專線：(03) 888-1044，在花蓮市農會以及台北的板橋區農會現場也可選購。