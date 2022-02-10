健喬（4114）開春報喜，自結1月營收3.79億元，交出月增14％、年增25％佳績，並首創連續三個月營收創新高紀錄。由於通路已全面拓展，內部對未來營運看法樂觀。

健喬表示，營收節節高主因是Omicron來襲，該公司市占第一的「愛克痰」系列商品市場詢問度暴增。另外，在通路佈局的成功，讓診所與藥局通路的訂單出現明顯的增加，推升整體營收逐月攀高。

積極調整營運結構的健喬，在呼吸道領域的投入非常的深，透過品牌藥、學名藥及國外藥廠授權取得台灣經銷權，該系列藥品占健喬營收占比逐年攀升，達20％以上。其中，「愛克痰發泡錠」更因為Omicron疫情發威中，一月即占整體營收12％。而1月取得諾華授權在台總經銷的昂帝博吸入膠囊，一上市就擠身健喬銷售前五大藥品。

另外，健喬自行研發且目前台廠唯一的Besonin鼻噴在中國市場打開後，經由合作夥伴的助攻下，不斷推升呼吸道領域藥品在外銷市場的成長。

在市場通路方面，全球疫情短期未見紓緩跡象，台灣的藥品通路悄悄出現結構性的變化。健喬全面發展藥品銷售通路，不僅取得醫學中心醫師的專業信賴，並拓展到診所及藥局，針對不同的通路發展出最符合需求的產品。因通路策略的成功，診所及藥局通路的占比逐年攀升，從2020年健喬單家營收占38％，2021已超過四成，今年1月更達41％。藥局及診所的訂單激增對於公司的市場全通路全滲透的佈局有長期的助益，也使得公司的營收及獲利逐季成長。

健喬自2008年起，陸續購併優良、景德及瑞安，透過產品線的整合，工廠產能的整頓，2020年開始，已經連續七個季度單季本業獲利超過2019年全年獲利。也激勵2022年1月開盤至2月9日止，外資已累計進2289張，備受關注。