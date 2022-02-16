坊間不少診所都有最後掛號的時間，不過一名在牙醫診所當牙助的網友表示，昨日晚間8點56分一位家長因小孩牙齒流血，急著要掛號，但在4分鐘後診所就要打烊而拒絕掛號，豈知該名家長突然暴怒，令她十分無奈「大家都是出來工作為何要受這樣的氣？」

原PO昨（15）日於臉書粉專《爆料公社公開版》分享Google評論截圖，內容指出一名家長控訴，家中小孩牙齒流血，在8點56分時到牙醫診所，卻被牙醫助理以門診只到9點拒絕掛號，指控牙醫助理都不理會、缺乏同理心，怒罵「外表跟內心一樣醜陋，即便染髮、化妝都沒用」，痛批該診所沒有醫德，甚至大酸「9點準時關燈，是裡面有睡美人或睡王子嗎？」

一名家中小孩牙齒流血，在8點56分時到牙醫診所，卻被牙醫助理以門診只到9點拒絕掛號，怒留一星負評。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

原PO表示，小孩牙齒流血狀況，應該要提早就醫，即便門診開到9點，但所有醫療器材都需要時間消毒、財務也需要花時間結算，當天的病例也要整理，他舉餐廳的例子說明，餐廳就算開到10點，9點半開始就會清掃廚房，診所也是同樣的道理。

原PO說，事發當天，牙醫助理好聲好氣地向投訴的媽媽說明，「牙助怎麼可能都不理會？一定會詢問病患是不是要另外約時間」，但對方卻一直無禮地要求醫生出面說明，還言語霸凌牙助，「今天換做是誰都無法接受污辱與霸凌，大家都是出來工作為何要受這樣的氣？可以提告或報案嗎？」

遭遇曝光後，引發網友討論，「正常掛號時間都只到8點或8點半，之後就不再接了」、「不是都有最後掛號時間嗎？」、「很急迫的怎麼不去急診？」、「媽媽怎麼有空跟人家吵架，你兒子牙齒在流血，趕快去急診吧」、「小孩掛牙科沒錯，但家長應該掛精神科？」、「為這小孩感到遺憾，有這樣的父母」。