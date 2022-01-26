農曆年節前夕，藝人蔡允潔、草爺、張家瑋、卜星慧及作家林立青，日前拍攝宣傳照，發起「一塊，愛人啊」公益零錢捐活動，號召民眾即日起到全省萊爾富便利商店，投下零錢，幫助紅心字會弱勢家庭、兒童、獨家長者一起度過疫情下的寒冬。

蔡允潔表示今年募款主題是「一塊，愛人啊」，透過捐零錢方式，可以去愛小朋友、困境中的學生、失去父母的嬰兒及正遭逢變故，生病、失業的弱勢家庭。還有許多貧苦的長輩，或許失智、失能、失去家人，無依無靠，一個人獨居的老爺爺、老奶奶。

農曆新年將至，蔡允潔準備了各1萬2000元紅包要給父母，初二會回去彰化陪高齡97歲的外公，幾乎都和家人一起在家，因為疫情期間，減少外出，但坦言很怕被親戚問「何時嫁人、演藝圈的收入、藝人的八掛」等問題。

她也保證過年期間，一定會變胖，至少胖3公斤，笑說：「之前好不容易為了發單曲、辦演唱會變瘦，看來年後又要開始減肥了！」

而草爺為替紅心字會募款，每年都會集合各路菁英來擔任公益大使，像他自己在網路、戲劇、電影、歌手都有涉略，這次還找來「創作才女」卜星慧、「戲劇女星」張家瑋等好友，以及《做工的人》作者林立青一起參與，希望替紅心字會募集更多善款。

他還說自從參與紅心字會公益以來，真的有很多說不完的故事，這次很巧合的是「一塊，愛人啊」這個主題，跟他即將在3月發行的單曲〈愛人啊〉歌名一樣，「當初得知這份巧合的時候，我感受到愛的力量，真的是無所不在。」

草爺跟林立青也替紅心字會感到著急，受到疫情影響，原本計畫農曆年節要募集年菜、愛心紅包、零錢捐等活動，卻因疫情升溫，為落實防疫只好暫停，希望透過自己的網路聲量，替紅心字會募集資源。