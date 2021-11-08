自助餐老闆分享單親媽媽只買3碗飯的故事。（截自《爆系故事館》）

一名自助餐老闆觀察到，一位年約30歲婦女每次來店裡，固定買「三碗飯」，只配少少的菜，從不夾肉，大概都消費50元左右。眼見女子要掏皮包裡的零錢才能付帳，老闆才得知女子是單親媽，養兩個孩子，原本收入就不多，遇上疫情更是一段時間沒收入。聽完之後，老闆立刻替她「挾滿三個人的菜量」，只收3碗飯錢，也讓這名單親媽瞬間紅了眼眶。

一名劉姓網友在《爆系故事館》分享故事，表示有個年約30歲的婦女來店裡買便當，當時正值人多，因為要算皮包裡僅剩的零錢，讓後面的客人等了一下，婦人一直跟原PO及客人說不好意思。

原PO表示對婦人印象深刻，因為她每次來「菜只挾一點點從來不挾肉，但每次她一定要三碗飯，一餐買下來大都介於50元左右」。直到這次她湊不出錢來，原PO才得知她是一位單親媽媽，獨自撫養2個小孩，因為小時候家境的關係沒讀什麼書，導致找工作薪資也不高，前陣子疫情關係在家顧小孩，有一陣子沒收入。

原PO向婦人表示可免費拿愛心餐，但對方堅持不要，於是原PO說收三碗飯的錢，請婦人菜、肉都挾，照顧孩子發育，但婦人仍是不好意思多挾，原PO便自己幫她夾滿3個人的菜量。當婦人拿到便當時，不但一直說謝謝，更是眼眶泛紅。

老闆暖心舉動，感動不少網友，紛紛留言：「感謝您的善心」、「有愛心的老闆」、「感謝社會上有你這樣溫暖的人！」、「希望這位媽媽因為你的溫暖，早日獲得陽光 照亮她與孩子的世界」。