林姓單親媽媽事後憤而將經過貼上臉書（翻攝自臉書社團／戴上容新北傳真）

三重警分局副分局長許清事說明（戴上容攝）

林姓單親媽媽昨（8）日晚間前往三重某超商ATM匯款時，三重警員懷疑她是車手上前盤查，更喝斥她「你在跟詐騙集團聯絡對不對？」，最終確認林女並非車手，林女事後憤而將經過貼上臉書，抱怨警方執法過當；三重警方9日表示，盤查合乎規定，會再加強同仁教育訓練。

林姓單親媽媽今日受訪表示，她獨自撫養一名12歲兒子，昨天（8日）晚間9時許，她前往三重正義南路的超商操作ATM匯款2400元給主管，警員見到她一邊操作ATM，一邊滑手機，便開口表示「我可以懷疑妳是詐騙車手」。

林女說，她當下傻眼也立即否認，並向警方說明「我只是回帳給公司」，也有出示與主管的對話紀錄給警員看，但警員卻立刻加大音量表示「妳是不是在跟詐騙集團聯絡？」讓她感到很丟臉。

林女說，她配合警方出示證件，強調自己不偷不搶，沒有做錯事情，警方不能無憑無據咬定她就是車手，後續當她要拿回身分證時，警員不願歸還，還嘗試要拿她手機並搜索她的隨身包包。

事後林女與警員到店外溝通，由於警員穿著怪異，她詢問「你是哪個分局？叫甚麼名字？為什麼妳要這麼對我？」警員都未回答，確認林女非車手後，就騎上警用機車離開。

三重警分局副分局長許清事回應，疫情期間ATM遭車手提領數有升高趨勢， 8月份在該超商附近查獲2個詐欺集團13人及5名提領車手，因此加強金融機構及超商ATM列為巡邏盤查的重點。

許清事說，林女的盤查過程合乎規定，並無不願歸還身分證一事，後來查驗完畢就已歸還，經查證無不法情形後便離去，而造成民眾誤解，後續也將加強同仁執勤技巧與應對態度，避免造成民眾誤解。