宋姓男大生因開車擦撞瑪莎拉蒂，遭到張姓惡少揪眾痛毆，造成顱內出血，一度重傷昏迷。(馮惠宜攝)

台中7日發生海神惡少因行車糾紛揪眾痛毆宋姓男大生事件，宋姓男大生經台中榮總全力搶救，病情恢復超乎預期，宋母證實，兒子今（15日）晚將從加護病房到普通病房，但轉動右眼左眼跟不上、左耳聽力異常，且情緒仍處在恐懼當中，轉到普通病房仍會憂心其人身安全。

宋姓男大生因開車擦撞瑪莎拉蒂，遭到張姓惡少揪眾痛毆，造成顱內出血，一度重傷昏迷，該事件經宋母批露，宋母哭訴「台中的治安怎麼了」，事隔兩天警方才將行凶者拘提送辦，一度被外界質疑縱放現行犯；台中市警方15日也召開記者會，宣布追查到惡少經濟來源的博弈集團，將許姓主嫌等5人送辦。

宋姓大學生母親15日獲知這項消息，當被問即對警方辦案效率事否滿意，她坦言現在很滿意，也希望警方對社會其他案件也能有這樣的效率。當被問及，事發當時警方沒有進行酒測，會不會追究？宋母則表示，這部分會請律師去了解處理。

值得一提的是宋姓男大生當日在送台中榮總經開腦搶救後，已清醒、拔管並可以進食，宋母說，兒子前天吃了布丁，昨天又吃了小饅頭，稍早，宋母證實兒子晚間就會轉到普通病房，但他表示，轉到普通病房會擔心人身安全，但醫院有保證管制也很嚴格，安全應不用擔心。

宋母透露兒子清醒後，情緒偶有躁動，她很怕突發狀況造成陰影，以後不敢走出社會，台中榮總院長陳適安保證會有醫療團隊進行跨科整合，也會包括精神科介入。

另宋母也說，直到14日探視兒子，他左眼非常腫還有血，轉動右眼左眼跟不上，他很擔心會留下後遺症，且左耳檢查也顯示聽力不好，這部分還會和醫療團隊討論。