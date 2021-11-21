桃園龜山今清晨6點發生超商男店員因規勸客人戴口罩遭刺死事件，震驚全台，引發外界討論，而市長鄭文燦今早上8點在臉書分享博物館全面開張訊息，遭網友在其臉書留言，不知道龜山區有超商店員被砍死嗎，怎麼第一時間還在po博物館開張的訊息。

桃園龜山一間超商今清晨6點多發生命案，一位41歲蔣姓男子因沒戴口罩，遭超商30歲蔡姓店員規勸，他竟跑出店外拿刀返回猛刺蔡姓店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警。龜山警方獲報到場，當場壓制並逮捕蔣男，也立即通知救護車到場救援，將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但蔡男因左胸遭刺回天乏術。此外，警方也發現蔣男有精神科就醫紀錄，詳細動機待釐清。

新聞曝光後引發外界討論，鄭文燦的臉書在今上午8點的時候，分享大溪木藝生態博物館全面開館的喜訊，不少民眾湧入其po文下方貼上超商男遭到刺死的新聞要求鄭文燦回應，也有網友表示「又有超商人員被殺在龜山！請問市長如何處理」、「呵呵，喜事？民進黨的社會安全網呢」？

另有網友留言表示，「有人知道龜山區有超商店員被砍死嗎」，沒想到竟有挺綠支持者回應，「中共認知作戰又開始了，請各位12/18四個不同意」，遭網友痛批，「死人了還在認知作戰，塔綠班果然是冷血」。

網友留言。（圖片翻拍自鄭文燦臉書）

網友留言。（圖片翻拍自鄭文燦臉書）

★精神疾病請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995