為年底公投民進黨啟動全台宣講，副總統賴清德也藉此獲得政治舞台，在近期民調中支持度遠勝其他綠營人士，也讓2024年「接班人之爭」提前浮上檯面。成功大學政治學系教授丁仁方表示，有「東宮太子」之稱的桃園市市長鄭文燦，自本土疫情爆發後民調大幅下降，加上賴民調向來沒輸過其他同黨人，未來極有機會；但總統蔡英文若真心想交棒給鄭，必會想辦法找機會給鄭，例如讓他接行政院長。

《ETtoday新聞雲》日前公布民調，民進黨2024總統大選可能人選中，賴清德獲得42.3%民眾支持，鄭文燦僅12.1%，兩人差距高達30.2個百分點。

丁仁方今日（26）接受香港媒體《中評社》訪問分析，賴清德民調本來就比鄭文燦高，尤其桃園機師「3+11」破口爆發後，更是讓鄭民調開始狂掉，至今都還未能回升。賴清德口條辛辣、老練又有民意基礎，若能抓緊這次公投宣講的機會，對他有極大的加分作用。

丁仁方指出，外界有傳言，蔡英文也有考慮讓前副總統陳建仁來接班，但陳當副手也許還行，真正親自下來參選又是另一回事，何況陳形象好但缺乏民意基礎，政治語言也不夠成熟，這點從他幾次處理高端疫苗議題就能看出，與賴清德等人相比差多了。丁強調，若蔡真想找接班人，應該會給鄭一個「救亡圖存」的機會，而這個機會恐怕只剩接行政院長這招，因為鄭必須先藉此自救民調，否則即便蔡押寶他自己選不上也是枉然。