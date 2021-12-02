接見企業領導人，蔡英文：希望大家支持政府公投立場。總統府提供

蔡英文總統今天接見企業領導人表示，今年政府不僅恢復台美TIFA會談、申請加入CPTPP，經濟成長率更有機會突破6％，證明台灣走在正確的道路上。本月公投，每個議題都攸關台灣的未來，她希望大家一起支持政府立場，讓台灣能繼續向前進，走向世界。

蔡英文總統今天接見「中華民國第44屆、海外華人第30屆創業楷模暨創業相扶獎得獎人」時表示，大家在國內跟海外各地認真打拚，在事業上充滿熱情和克服困難的精神，是許多創業者和中小企業的學習對象。她感謝台商克服資源、語言等挑戰，在國外有卓越的成就，提升台灣的國際能見度。

她說，這幾年來，為了讓產業有更大的進步，政府透過前瞻基礎建設計畫，積極為台灣投資環境打基礎。政府非常歡迎台商回台一起打拚，因此推出「投資臺灣三大方案」，希望為產業轉型注入新的動能，也有很好的成果。

蔡英文舉例，去年，政府在既有基礎上，推動「六大核心戰略產業」，導入AI、5G等科技，要讓台灣成為「亞洲高階製造」及「半導體先進製程」的中心，強化供應鏈的韌性、維持產業的優勢地位。

雖然疫情對世界經濟帶來衝擊，但她說，這也帶來全球產業供應鏈的重組，這是台灣的挑戰，也是台灣的機會。特別是在大家團結防疫之下，我們一起守住疫情，讓經濟維持運作，也讓世界看見台灣在全球產業供應鏈的重要性。

她強調，今年政府不僅恢復了台美的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，也申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣的經濟成長率更有機會突破6％，創下11年來新高，這都是產業界跟政府共同打拚，這些好成果也證明台灣正走在一個正確的道路上， 「我們一定要維持；政府也要持續為台商朋友，拓展國際經貿布局亅。

蔡英文表示，國家發展跟產業發展，這兩樣是不可分的關係，她要拜託大家一件事情，本月18號的公投，從供電穩定、能源轉型，到經貿布局、民主的深化，每個議題都攸關台灣的未來，她也希望大家一起支持政府的立場，讓台灣能夠繼續向前進，走向世界。