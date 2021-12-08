立法院外交國防委員會今天進行「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」專案報告。外交部長吳釗燮口頭報告指出，萊豬是科學議題，如果科學議題放在公投上，這就是民粹、這就是反智。

吳釗燮表示，如果我們不只要把符合國際標準的豬肉擋在外面，甚至還是用公投方式做決定，可能會有些問題。

他說，第一個問題是在邏輯上說不通。我們很多人有美國經驗，我們到美國去享用美國肉品都沒有問題，為什麼來到台灣就變成有問題？就變成毒的？這在邏輯上絕對說不過去。

他又說，第二個問題是是否符合食品安全是科學議題，如果把科學議題放在公投上面，這就是民粹、這就是反智。國際社會上已經有共同接受的標準，如果我們不接受這個標準，那要參與國際社會、多邊國際組織的目標是背道而馳。

吳釗燮強調，我們加入WTO的時候承諾要接受國際標準，現在我們背信了，要怎麼讓國際社會相信我們？公投一旦通過，衝擊是全民要承受的，大家要接受嗎？