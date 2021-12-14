朱立倫喊話「4個同意是在野黨天職」 侯友宜：包容體諒看待

新北市長侯友宜13日在臉書發文「我對公投的看法」，質疑公投議題變成填鴨式圈叉題，引發藍、綠人士圍剿，國民黨主席朱立倫更公開喊話「4個同意是在野黨的天職」。侯友宜、朱立倫今（14日）下午同台出席第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮，侯友宜對此回應，「朱主席辛苦了，我們都用更大的包容體諒看待這件事情」。

第35屆吳舜文新聞獎頒獎典禮今（14日）下午2時許在新北市新店裕隆汽車城圓頂劇場登場，朱立倫頒獎前受訪，呼籲民眾參與公投，但侯友宜並未對此發言。侯友宜頒完獎後受訪表示，謝謝大家關心，公投本身就是理性科學可以論辯的，大家論辯思考完後，讓人民作主，這也是公投本身具有的核心價值，他只是把這些價值再度提醒大家，讓人民經過論辯後仔細思量做自己，投下神聖一票。

媒體提問，千字文內容似乎與國民黨的論述不太一樣，是否會在18日前針對四項公投表達立場。侯友宜回應，他在臉書已經寫得非常清楚，他的的論述很清楚，每個論述過程中用了很多專業科學方式，讓民眾作主，這也是當時整個公投法設立的價值。

對於藍營基層不滿他未明確對公投發表看法，侯友宜說，他從開始選舉就一直提醒自己，莫忘初衷，為國家人民努力做事，相信黨跟派、個人都擺在後面，永遠秉持這個價值理念往前走，對很多事情的看法都用包容、體諒看待。