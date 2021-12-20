新北市政府投入40億多元進行公立高中以下學校電源改善及冷氣裝設計畫（戴上容攝）

新北同步安裝能源管理系統，發展太陽光電、綠能的儲暖跟續暖，透過環境教育學習，讓孩子們學會減碳、永續環境城市理念（戴上容攝）

侯友宜20日前往三重區二重國小視察電源改善及冷氣裝設計畫，新北市議員陳啟能、蔡明堂、李坤城、李倩萍和三重區長陳奇正等人都一同參加（戴上容攝）

中央推動「班班有冷氣」計畫，新北市高中職以下學校，電源改善及冷氣裝設高達305間學校，是全國數量、經費最高縣市，新北市長侯友宜20日前往三重區二重國小視察表示，目前電力系統改善、冷氣裝設及校園能源管理系統建置已進入校園施作進度已達8成，預計明年2月可如期完成。

侯友宜20日前往三重區二重國小視察電源改善及冷氣裝設計畫，新北市議員陳啟能、蔡明堂、李坤城、李倩萍和三重區長陳奇正等人都一同參加，視察活動先由教育局簡報說明，侯友宜在前往班級，視察冷氣及能電源安裝情形。

侯友宜表示，行政院推動班班有冷氣政策，新北市幅員廣大、共有305校，為全國之冠，新北市冷氣總工程經費達40億2521萬元，目前學校新設電力系統改善與冷氣裝設總體進度已達8成，預計今年底即可完成裝設，全案將於明年2月完成。

此外，新北同步安裝能源管理系統，發展太陽光電、綠能的儲暖跟續暖，透過環境教育學習，讓孩子們學會減碳、永續環境城市理念，達到環保目標。班班有冷氣政策是校園學習空間進步的象徵，讓班級脫離揮汗上課情境，師生能更專注於教學與學習活動，是新北市安居樂業的施政主軸。

教育局表示，新北市高中職以下學校電力改善工程作業，共分為71群電力改善，擬設2萬9968台冷氣。新北市於去年9月底完成高中職以下學校電力勘查盤整，在今年暑假完成全市71群電力系統工程招標，目前各校陸續趕工中，預計明年2月如期完工，提供學生舒適環境成長。

教育局長張明文表示，新北落實低碳城市政策，在能源教育推動上，積極研發能源教育課程，讓愛護地球的幼苗在學校札根。此外，各校陸續裝置的校園能源管理系統(EMS)，配合現有冷氣使用原則、能源雲及冷氣空調控制器，提供優質學習環境，與永續環境推動間取得平衡點。

二重國小校長葉綉燕指出，夏日高溫已成常態。孩子們在炎熱教室內學習，常常酷熱難耐、昏昏欲睡影響學習成效。冷氣政策可改善教室內夏日高溫不適情況，也可提升孩子學習力，並為教師們提供合宜友善的工作環境。