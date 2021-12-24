台中市長盧秀燕送給台中市學子耶誕禮物，完成冷氣裝設，宣布與夏日揮汗如雨上課情形正式告別。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕上任後推動「清涼安心學習計畫」。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕24日到西屯區大鵬國小關心冷氣上架安裝的成果，還頭戴工程安全帽，協助裝設人員安裝冷氣。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕24日到西屯區大鵬國小關心冷氣安裝成果，和師生分享送給學子的耶誕禮物，兌現打造「讓家長放心、讓孩子安心」舒適溫馨校園環境施政承諾，協助307所學校超前進度完成安裝，全數完成2萬581台冷氣裝設。

中央推動高中職以下「班班有冷氣」政策，盤點台中共319所公立高中職與國中小冷氣需汰舊換新或新設，台中市府推動「清涼安心學習計畫」，加上中央補助共約36億元，除7所耐震補強工程及5所新建校舍學校尚未完全裝設外，已協助307所學校超前進度完成安裝。

盧秀燕說，台中市超前進度完成冷氣安裝，除安裝冷氣，未來中央一年將有一億多元的補助，另加上市府經費，未來將以「專款專用」做為各級學校冷氣費補助，一年約可負擔4個月的電費，剛好可讓學生度過酷暑，減輕家長支出，呼籲節約能源，酌量使用。

教育局表示，盧秀燕上任後推動「清涼安心學習計畫」，提供孩子良好舒適學習環境為目標，有效率補助學校電力改善及冷氣裝設經費，落實全市各校「班班有冷氣」政策，並積極引進民間資源，協助學校購置冷氣設備，為孩子打造更優質的「中市五星級學習環境」。

教育局長楊振昇指出，行政院去年7月7日宣布《公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫》，目標為明年2月底前完成全國高級中等以下學校的冷氣裝設；台中市冷氣裝設截至24日止，除7所耐震補強工程及5所新建校舍學校外，冷氣全數裝設完成，各校將進行驗收、電力測試運轉，以確保學校用電安全。

教育局指出，該施政方案由市府教育局規畫，學校師長積極整備執行，相關廠商配合調度人力物力資源，以行動實踐的精神匯集各方力量，耶誕節前夕提前達成目標，完成「台中市五星級學習環境」新里程碑，兌現打造「讓家長放心、讓孩子安心」的施政承諾。