明天就是跨年夜，根據中央氣象局資料顯示，受東北季風影響，台中氣溫恐將下探15度低溫；有鑑於台中跨年晚會將於水湳中央公園登場，園內較為寬敞無遮蔽物。市長盧秀燕今天溫馨叮嚀參與跨年晚會的民眾，準備好厚外套、帽子及手套，務必做好禦寒；因應防疫也請全程戴口罩會場內禁飲食，考量天氣寒冷，民眾可攜帶飲用熱水禦寒，保暖度過跨年夜。

新聞局指出，跨年晚會地點選在水湳中央公園舉辦，地點較為寬廣碰上連日來氣溫下降，有心血管疾病的民眾需格外留意並做好禦寒；防疫期間，提醒民眾全程戴口罩，並配合體溫量測、實聯制及手部消毒；此外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，不得入場，違者可處最高新台幣30萬元罰緩。

新聞局表示，跨年晚會於12月31日晚上7時開始，主持人陣容有阿Ken、蔡尚樺，由玖壹壹開場動感表演，跨年倒數前由Ella陳嘉樺帶來唱跳大秀，跨後則由頑童MJ116、鼓鼓呂思緯壓軸；另外有周興哲、畢書盡、五堅情-邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩、？te壞特、孫盛希、吳卓源、李玉璽、周予天、理想混蛋、顏佑庭、Sam Lin、劉昊、影子計畫、All in5等卡司，長達6小時不間斷的精彩演出，與民眾一同迎向2022年。

新聞局強調，跨年晚會轉播預計結合有線、無線電視頻道，由三立都會台CH30、TBC台中資訊台CH20、台視CH7、高點綜合台CH44全程直播；另外網路直播平台則由三立Youtube、三立新聞網直播室、三立新聞網Youtube、VIDOL、VIDOL Youtube、YAHOO TV直播，大家可透過這些平台看到現場精采盛況，一起開心迎接新年。