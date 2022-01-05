國內新冠疫情又有新變化，為提升疫苗施打率，嘉義縣也同步中央祭200元禮券或等值禮品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國內新冠疫情又有新變化，為提升疫苗施打率，嘉義縣也同步中央祭200元禮券或等值禮品，1月31日前鼓勵18歲以上，未接種第1、2劑COVID-19疫苗民眾快打疫苗，希望能衝高第2劑施打率達7成以上。

春節將近，國外入境返鄉過節民眾開始進入社區，加上國內出現Omicron新型變異株病例，社區感染風險增加，雖嘉縣COVID-19疫苗第1劑接種率已達76.9％，第2劑接種率65.6％，但整體接種涵蓋率仍須再提升，嘉義縣長翁章梁呼籲，符合資格已滿18歲，但尚未完成2劑疫苗接種民眾，應趕快去打疫苗。

衛生局長趙紋華說，繼去年12月推打莫德納送100元禮劵後，嘉義縣也同步中央，即日起至1月31日，18家衛生所及42家合約院所，配合推出打疫苗送200元禮劵或等值禮品限時搶打活動，呼籲民眾把握時間，透過「嘉義縣疫苗預約系統」線上預約、電話洽詢或門診隨到隨打。

另，嘉義縣政府聯合稽查小組3日也啟動聯合稽查視聽歌唱業、理髮業等十大行業，共稽查有營業業者4家，其中2家各有1位名從業人員未完成2劑疫苗施打，但有提供7天內快篩檢測陰性證明，衛生局表示，會將2家業者列為復查點，再加強稽查至改善為止，如有違反規定會依傳染病防治法裁處。

趙紋華表示，疫情升溫，春節期間人口流動，加上南北返鄉過節或旅遊，呼籲民眾除打疫苗，也一定要遵守相關防疫規定，才能建構社區防護網，安心過好年。