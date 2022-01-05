桃園市八德區3日早上10點許，有銀行行員報警指稱，有民眾欲臨櫃匯款新台幣30萬元至他人帳戶，疑似遭到詐騙，八德警分局四維派出所員警趕緊出動，趕往現場向民眾解釋，也順利讓民眾打消匯款念頭。

八德區金和路富邦銀行3日早上10時許，有民眾準備要臨櫃匯款新台幣30萬元至他人帳戶，銀行經理及行員一聽，直覺民眾疑似遭詐騙便立即報警處理。四維派出所巡佐高慶賢、警員蕭琮樺獲報便趕往現場。

警方表示，到場發現是名67歲的黃姓男子欲匯款，黃男向警方指出由於近期匯率波動大，自己在LINE上認識1名自稱從事投資理財的女子，能協助從事外匯投資，於是先依照其指示要匯新台幣30萬元至對方指定的銀行帳戶，對方再將該筆錢存到「量化交易平台」賺取差價。

警方馬上在現場查詢該交易平台，發現該平台已被人通報為詐騙網站，再查看黃民手機中對話紀錄，對話皆為常見的假交友投資詐騙，種種跡象皆為詐騙集團常見手法，便與銀行行員一起苦口婆心勸說，並舉出網路多起交友詐騙案例說明，黃男才打消念頭暫不匯款，成功阻止網路詐騙案。

八德警方呼籲民眾，投資理財前務必「停、看、聽」，審慎確認所從事的投資或交易是否透過合法金融機構進行，來路不明的網路交友，一定要小心查證和撥打165反詐騙專線諮詢，避免受騙上當，多一分警惕、少一分損失。