為搶救失聯飛官陳奕，陸海空相關單位將撤夜搜救，目前已在失事海域上空投擲照明彈。（呂文正提供∕呂妍庭嘉義傳真）

空軍嘉義基地編號6650F-16V單座戰機，今下午2點55點由上尉飛行官陳奕駕駛，在嘉義縣鰲鼓溼地水溪靶場執行例行性訓練任務墜海，陳奕目前失聯，晚間6點左右，國防部派遣C-130定翼機在失事海域上空投擲照明彈，陸海空相關單位將徹夜搜救。

下午傳出6650F-16V光點從雷達消失後，國防部已陸續派遣搜救直升機3架次在現場搜索，第十三布袋海巡隊派出3593、3569兩艘巡防艇到場協尋，嘉縣消防局也派出5車11人、2艘船艇協助救援，但因海象不佳，海邊風浪太大，消防人員只能在岸邊目視尋找，下午5點40分，一架C-130定翼機從屏東基地起飛，稍早6點多已抵達現場投擲照明彈。

據第十三布袋海巡隊表示，目前現場海域吹起7至8級陣風，浪高約3公尺已算大浪，海象十分惡劣，加上搜索地點臨近出海口，附近又有沙灘和蚵架，不管是天候或環境都增加救援難度，而國搜中心擬調派空勤總隊搜救機在凌晨支援2架次空搜。