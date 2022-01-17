台北捷運公司宣布，23日起試辦旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，開放時間為假日全天，平日上午10時至下午4時及平日晚間10時至營運結束，但文湖線及環狀線各車站、忠孝新生站、忠孝復興站、大安站與南京復興站不開放，收費採「人琴合一」，不限里程每張票80元。議員耿葳砲轟，開放搞半套不夠友善，限制時間有開放跟沒開放差不多，應該全天開放。

北捷規定旅客乘車時，隨身物品最長邊不得超過165公分，且長、寬、高總和不能超過220公分，但輪椅、代步車、嬰兒車、自行車、衝浪板不在此限，有樂手去年向北市議員耿葳陳情搭北捷帶著低音提琴遭拒載，但全世界沒有一個國家的地鐵會拒絕。

經討論後，北捷今宣布自23日起試辦旅客攜帶低音提琴搭捷運到明年1月22日，不過仍要注意包裝後小於長度200公分、寬度40公分、高度70公分，開放時間為假日全天及平日上午10時至下午4時、平日晚間10時至營運結束，除文湖線及環狀線各車站、忠孝新生站、忠孝復興站、大安站及南京復興站不開放外，其餘各車站皆開放。

北捷指出，旅客攜帶低音提琴搭乘捷運，請搭乘電梯進入車站，嚴禁搭乘電扶梯，於詢問處購買「攜帶低音提琴單程票」，每張80元，人琴合一、不限搭乘里程，並依服務人員引導，由公務門進出付費區，僅限停放列車第一節及最後一節車廂。

北捷提醒，為維護安全，請保持琴不離身，自行妥善保管照料，如未善盡保管責任造成低音提琴毀損、失竊或其他原因致生的損害，北捷及第三人不負任何責任，如造成北捷或第三人損害，應負法律相關責任，另建議自行投保個人綜合保險，以分散風險。

耿葳痛批北捷，完全套用自行車進到北捷的規範，缺乏對低音提琴樂手通行生態的考量，開放搞半套，有開放跟沒開放一樣，實在有欠思慮。

她說，以低音提琴樂手每年都會攜琴出席的台北市爵士音樂節來說，活動是從下午2時一路到晚上9時，北捷限制開放仍讓要去參與音樂節盛會的樂手面臨無車可搭的窘境。

耿葳表示，許多樂手可能在婚禮現場及各婚喪喜慶場合演出，晚間婚宴樂手要在下午4、5時到現場試音，北捷剛好在這段時間不開放搭乘，確實對於樂手實際生活型態不夠友善。