近期亞旭電腦傳出有移工群聚確診，為因應移工確診，勞動部部長許銘春今天宣布，第一波優先協助聘僱移工人數達50人以上事業單位、全國約有1200家，其中位桃竹苗地區為484間，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。

許銘春表示，針對此次的桃園移工染疫，第一時間勞動部要求雇主、仲介配合篩檢及疫調，經檢視此次移工宿舍為上下鋪的雅房格局，也有個人獨立床鋪及空間，並符合每人3.6平方公尺的標準、也符合要求，傳出多名移工確診後，要求僱主及仲介要求密切接觸者不要外出，也應提供膳宿、集中採買所需的用品並加強清消次數。

許銘春說，勞動部也已動員1955專線、機場服務站及直聘中心雙語人員，配合衛生單位展開匡列移工疫調作業。另依院長指示協調經濟部等中央目的主管機關，第一波優先協助聘僱移工達50人以上事業單位，近期內要求所聘移工全面快篩，後續持續規劃50人以下重點快篩。

許銘春表示，勞動部配合疫情已多次修正雇主聘僱移工防疫指引，並訂有「雇主應辦理措施」及「建議辦理措施」，若雇主未落實應辦理措施，將依就業服務法第57條第9款規定裁處新臺幣6至30萬元，並廢止聘僱或招募許可，將加強查核移工防疫措施及雇主落實管理責任。

許銘春提及，截至1月18日止，移工疫苗接種率第一劑逾93％、第二劑逾73％，本次桃園亞旭工廠移工疫苗接種率第一劑85％、第二劑75％。為加強維護國內防疫安全，勞動部呼籲雇主及仲介公司應儘速協助移工攜帶個人身分證件，至全台各地疫苗施打站，完整接種疫苗。

許銘春指出，為使移工即時獲得防疫資訊，勞動部已將疫情指揮中心發布的疫情資訊，翻譯成英語、泰語、印尼語及越南語，並透過勞動部所建置的「[email protected]移點通」進行推播。

許銘春提及，已經發文給給雙北、桃園、新竹、苗栗地區建議移工暫時不要外出，生活用品則由雇主及仲介業者代買，若有必要外出則應落實消毒、戴口罩、勤洗手等措施，至於原本規劃2月15日啟動第二階段開放移工引進，會再視國內疫情狀況與指揮中心討論。