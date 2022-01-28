新年度開始，勞動部勞工保險局提醒，員工於前一年度應休未休之特別休假，雇主或事業單位應按日數發給工資，該工資並應計入員工之月薪資總額，申報調整勞工保險及就業保險的投保薪資。

依《勞動基準法》規定，勞工於同一雇主或事業單位服務滿一定期間後，雇主或事業單位應按員工在職年資給予一定日數之特別休假。又勞工之特別休假，如因年度終結或契約終止而未休之日數，雇主應發給工資。

另依照勞動部函釋，雇主依規定發給之年度不休假加班費，應計入勞工保險之月投保薪資申報。投保單位於發給不休假加班費的當月，因而造成被保險人的月薪資總額變動時，即應計入當月的勞工保險投保薪資申報。

勞保局說明，勞(就)保之投保薪資係以《勞動基準法》第2條第3款規定之工資為準，即勞工因工作而獲得之報酬，包括工資、薪金、獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。投保單位應按員工之月薪資總額，依「勞工保險投保薪資分級表」規定之等級金額覈實申報員工投保薪資。

如未覈實申報，勞保局將依《勞工保險條例》第72條第3項及《就業保險法》第38條第3項，自事實發生之日起，按其短報或多報之保險費金額，處4倍罰鍰。 溫馨提醒，投保薪資是計算勞(就)保各項保險給付的基礎，雇主或事業單位應依員工的月薪資總額覈實申報，以維護員工權益，並避免受罰。