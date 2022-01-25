年關將至，但卻有民眾領不到今年1月份的薪水。苦主將此情況貼在臉書社團「我是岡山人」，引起網友熱議。高雄市府勞工局表示，工資應於約定發薪日發放，如勞資雙方約定發薪日逢例假、休息日或國定假日順延至休假日之次日發放亦屬合法。

這名苦主張貼的文件指出，公司說因為領薪日在過年期間1月29日至2月6日，薪水將延後於2月8日發放，如果同仁需要預支薪水，請提早於1月25日告知，且這次因為過年，所以能預支薪水的一半。該公司還聲明，不另外在其他時間預借任何金錢。

網友看到此情況都覺得相當氣憤，有人說，這個公司很有問題，正常都是提前發放；也有網友指出，不都是要提早發放薪水嗎？但也有網友指出，可以借員工錢，卻不發錢，這招真絕！甚至有網友提醒苦主，應該是公司快不行了，趁早離開這家公司吧。

勞工局表示，以今年為例，若約定的發薪日為每月5日，勞資雙方約定延至7日發薪，並未違法，但若延至8日後才發放薪資，或雇主未徵得勞工同意延後發薪，恐涉延遲給付薪資規定，違法《勞基法》第27條，雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付。如果雇主屆期仍不給付工資，則依據同法可依裁罰2萬至100萬元罰鍰。

勞工局建議，該雇主儘量在假期前提前發放薪資，或按照原定的日期，準時轉帳入戶，才符合法令規定。