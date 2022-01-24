近日本土疫情爆發，桃園亞旭公司因未落實勞動部雇主防疫指引規定，註記移工外出地點、落實分艙分流及移工調派等，遭桃園市政府依就業服務法重罰30萬元。根據統計，待改善公司家數6036家，其中 2603 家已改善完畢，但仍有3433家仍在改善期間，未達標準。

為加強移工防疫措施，勞動部已於2020年4月24日訂定雇主聘僱移工防疫指引，依據現行最新規範訂有「雇主應辦理措施」 及「建議辦理措施」，如果雇主或仲介公司未落實分流分艙、 禁止不同雇主或同雇主不同工作地點的移工住宿同一樓層、掌握移工健康狀況及TOCC、預為準備1人1室隔離空間等，可依「就業服務法」第57條第9款規定處新台幣6萬元以上至30萬元以下罰鍰，勞動部將依違法人數廢止許可。

勞動部表示，為輔導雇主及仲介公司落實移工宿舍防疫措施，勞動部自2021年6月6日至2022年1月11日，已協同各地方政府分三階段辦理製造業移工住宿地點防疫專案訪視，本次專案訪視共計訪視4萬2383 家公司，其中符合防疫指引共3萬6347家，待改善家數6036家。截至今年1月23日尚有3433家仍在改善期間，若7日內未完成改善將應依法裁處。