輔英科大近日啟動第5任校長遴選，校方也在學校官網張貼公告，徵求候選人，但校內有教師控訴運作不公，作為遴選委員會成員的教師與行政代表，身分皆有疑慮，不知由何人指定產生。校方則否認黑箱作業，強調是推薦作業時間較為急迫，並無涉及違法之處。

依照校方規定，輔英科大已成立第5任校長遴選委員會，校方也通知校內教職員，並說明遴選委員會產生方式，即由董事會請學校提供教師代表與行政人員代表，教師代表由各學院推薦3人，行政人員代表則由人事室整理符合資格職員名單後，再由校長勾選3人；另外還有附設醫院推薦醫護人員3人代表，則由輔英附設醫院院長指定。

根據往例議決，全校教師與行政人員代表產生方式，經由選舉產生各類代表候選人。但校內有教師指控，本次校長遴選委員會都是黑箱作業，校方原本承諾12月6日公告遴選委員會成員，但迄今不僅沒有投票，也未公布遴選委員名單，「有誰參加遴選、遴選委員是誰、董事會如何選，都沒公布，只說12月6日報名截止，都沒有人知道。」

為此私校工會行文教育部，控輔英科大未依往例循民主程序，並以黑箱作業產出具有代表的教職員參與校長遴選，致校長遴選委員會組成有重大瑕疵，請教育部督導，且強調倘若該校無法弭平爭議，建議教育部直接否準第五任校長聘任案。

輔英科大則以公文回覆教育部，提到考量本次推薦作業時程較為急迫，需於董事會文到8日內完成，故未沿用第4任校長遴選之校內委員推薦方式，而將董事會來函轉發各學院，依董事會所規定之各類代表資格，續由各學院、人事室暨附設醫院辦理推薦作業。

輔英科大強調，學校依法辦理第5任校長遴選作業，並無違法之處，亦無私校工會指稱的黑箱作業。