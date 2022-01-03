台積電（2330）領銜台股開紅盤日強漲，外資力推各次族群尖兵毫不示弱，里昂證券將同欣電（6271）股價預期升至405元，瑞信證券調升元太（8069）股價預期到180元，再加上花旗環球初評AES-KY（6781）「買進」，全賦予市場最高目標價，共組漲升空間極大的「飆股聯盟」。

觀察外資2022年回頭擁抱台股首部曲，國際資金一面狂掃台積電3.2萬張，各大券商亦分頭尋找可用之兵，標的雖各有千秋，然「具備多成長引擎、具豐富題材、高獲利增長性」的選股原則，蔚為共識，像是外資大力推薦的同欣電、元太與AES-KY單日均獲買超加持，其中，元太還是外資在櫃買市場單日買超排行第一名。

里昂證券強調，台股2022年投資要選對趨勢，選股必須更謹慎，主要看好標的中，以目標價居市場最高的同欣電最受矚目。里昂認為，同欣電不僅受惠車用與基礎建設需求反彈，並憑藉產業領先地位，可從先進駕駛輔助系統（ADAS）、LED與低軌道衛星趨勢中得益。

外資估計，同欣電每股純益將從2021年的15.38元，大增二成、至2022年的18.94元，2023年則突破二股本，每股賺進21.02元。

電子紙大廠元太堪稱2021年底人氣飆股指標，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合是外資圈早早發現元太營運爆發力的代表人物，他最新指出，在電子貨架標籤（ESL）出貨強勁增長下，美國與歐洲客戶電子閱讀器銷售表現不俗，將帶動元太第四季營收強勁增長。

將時間拉長，外資財務模型顯示，元太2021年獲利大增五成、每股純益成長至4.78元後，高速增長腳步不停歇，2022年是6.67元，至2023年飛越每股賺一股本大關，達10.29元。

AES-KY則是外資推薦「飆股聯盟」的最高價代表，推測合理股價更高達2600元，花旗環球證券指出，AES-KY作為電池模組設計與製造領域領導級廠商，料將持續受惠電動自行車在歐美市場滲透率提高，以及超大規模資料中心加速採用資料備援電池模組（BBU）帶來的挹注。花旗環球強調，儘管AES-KY掛牌後股價表現相當亮眼，然電動自行車加上BBU商機，會帶來更大漲升空間。