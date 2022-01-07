疫情拉警報，台股今(7日)失守18200點，收在18169.76點，下挫198.16點，外資賣超132億元，包括航空雙雄、面板雙虎以及聯電、台積電等，都在賣超之列，賣超最多的是華航，共賣超3.7萬張。

台股今日開高後向下殺盤，台積電收盤下跌10元，收在634元，跌幅1.55%，終場收在18169.76點，早盤一度收復的5日均線再告失守，並跌破10日均線，三大法人合計賣超153.83億元，其中以外資及陸資賣超132.33億元最多，呈現連續2個交易日賣超，自營商賣超22.79億元，投信則買超1.29億元。

觀察外資賣超前10名個股，以賣超華航最多，共賣超3萬7693張，另一檔航空股長榮航也在賣超第8名，賣超7540張；賣超第2、3名分別為面板股的群創、友達，各賣超2萬6456張以及2萬1890張。

賣超第4名為聯電，外資今年以來持續賣超，已連賣5日，今再賣2萬218張；晶圓代工龍頭台積電則是連2日賣超，今賣超1萬94張。

至於外資賣超第5名為長榮，賣超1萬739張，第7名為國泰台灣5G+（00881），第9、第10名則為宏達電、佳能。

外資今日買超前10名個股多為金融股，依序為新光金、台企銀、富采、中信金、玉山金、京元電、台新金、兆豐金、期街口布蘭特正2（00715L）以及陽明。