證交所董事長許璋瑤指出，台股擁有高殖利率、低本益比（PE）優勢，在上市公司營收及獲利近二年高度成長下，股市大幅走揚，而台股今年來逆勢走堅，且資金充沛，外資開始回頭加碼台股，至於近來全球掀起升息潮，但利率還處在低水位，對股市響不大，對台股還是樂觀看待。

許璋瑤指出，台股具有高殖利率及低本益比優勢，是國際資金長期進駐的主因，歷年來投資金額大多只增不減，因此持股比率逐年攀升，2021年1月曾達47％高峰。惟遇到國際重大政經事件，外資基於避險也會調節因應，都會加重臺股跌幅，包括2008年金融海嘯、2011年歐債危機及2018年美中貿易戰等。

他說，最近2年外資共賣超約1兆元，但台股仍上漲2成以上，主要係外資賣超金額占總市值及其持股市值比重已顯著下降，2021年僅分別占0.8％及1.9％，且國人對台股信心提高，國內資金持續投資挹注，外資影響程度相對降低。

許璋瑤分析，最近兩年全球經濟普受疫情影響，但我國則有優異的經濟表現，去年經濟成長率高達6.1％。展望未來，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，供應鏈問題亦可獲得改善，加上5G、車用電子、高效能運算等新興運用需求持續暢旺，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者積極擴廠，將帶動整體產業接續發展。

他強調，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4％以上成長，上市公司營運亦將維持最佳狀態，國內股市可望賡續穩健發展，惟目前全球仍存在疫情、通膨及升息等諸多不確定因素，未來仍需審慎因應。