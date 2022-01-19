美國財政部周二公布資料顯示，中國在2021年11月連續第三個月增持美國國債，繼2021年10月開始大幅度增持了178億美債後（9月小幅增持6億美債），11月再次大幅度增持了154億美元的美債，持倉創下去年4月以來新高至1.0808兆美元。

美財政部的報告表明，中國連續三個月開始大幅增持美債，總額高達338億美元的美債，結束了此前大幅度減持的狀態。

資料顯示，在日本及英國和盧森堡等託管國的帶頭增持之下，外資11月持有美國國債規模再創歷史新高，達到創紀錄的7.748兆美元，超越10月的7.659兆美元前紀錄高位。

日本是美國國債最大的海外持有者，11月持有量為1.340兆美元，同樣創最高紀錄，較前月增加200億美元。英國持有量約增加420億美元，達到6216億美元，而盧森堡持有量增加200億美元，達到3344億美元。

資料顯示，按交易計算，外資11月買入美債金額為663.7億美元，是2021年3月以來的最大流入量。