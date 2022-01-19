全球景氣復甦前提不變下，今年市場將回歸貨幣政策正常化，帶動利率緩步回升的長線主軸，其中具高息優勢、信用品質較佳、存續期較短的金融次順位債，集基本面、評等與收益三優勢於一體，仍可望吸引資金配置，續為穩健型布局首選。

投信法人表示，雖然疫情干擾持續，但對經濟的影響程度逐漸淡化，通膨高企已成為全球共同壓力，使得市場近期焦點在於聯準會政策緊縮的速度，也令風險性資產在近期表現震盪，預期上半年來看在疫情與政策不確定性猶存下，金融市場面對的挑戰不小。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，現階段市場仍有許多變數，包括市場擔憂經濟受Omicron影響的程度、通膨走勢、主要央行政策動向等，挑戰仍不少。政策方面，美國聯準會雖可能啟動升息，但至少未來政策路徑逐步清晰。歐洲央行則延續鴿派論調，隨著信貸市場料逐漸習慣政策變化、IG企業債基本面穩定支持信用市場，仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。

徐建華認為，觀察近十年金融次順位債各年度表現穩定，即使在2013年聯準會停止量化寬鬆（QE），並開始縮減資產負債表規模，及2015年底重啟升息，表現仍相較於其他主要債券來的優異。尤其基本面改善趨勢不變，發債機構體質維持穩健且信評位處相對優勢。

就收益水準來看，金融次順位債現階段市場平均值利率近4.2％，相較一般投資級債的1.93％明顯具收益優勢，且金融次順位債的存續期間也較短、近4.7年，代表著其利率敏感度較低，面對未來利率走升的環境更具備抵禦能力，為現階段既想兼顧收益與風險的穩健投資首選。