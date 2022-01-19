智原(3035)宣布，其基於聯電(2303)55奈米eFlash製程的記憶體產生器，包含靜態隨機存取記憶體SRAM及唯讀記憶體ROM，取得德國驗證機構SGS-TUV頒發ISO 26262車用安全最高等級ASIL-D Ready證書，同步亦推出符合車用ISO 26262 ASIL-D Ready的55奈米GPIO基礎元件、40奈米ASIL-B Ready高速影像介面MIPI PHY，及適用於各製程的控制器區域網路CAN控制器(Controller)。

車用市場為半導體產業近年來積極耕耘的領域，主要是因為車用領域具有高毛利以及產品週期較長的優勢，惟在認證方面往往需要較長的時間，動輒1~2年，故半導體業者多提前布局。去年全球車用市場飽受缺貨之苦，車商多面臨有訂單卻無法出貨的狀況，今年車市看好會相較去年明顯成長，加上未來電動車的快速成長，半導體產業在車用領域將扮演更重要的角色。

智原深耕車用電子設計解決方案十餘年，提供客戶符合ISO 26262、AEC-Q100及IATF 16949標準的設計與製造的專業服務，獲得世界一級車用電子大廠採用。本次通過驗證的記憶體矽智財符合車輛安全完整性最高等級ASIL-D，並提供不同安全機制組合；同時，藉由採用聯電55奈米eFlash製程，客戶可依據其需求開發出效能與面積成本最佳配置的高競爭力產品。

智原研發協理簡丞星表示，車用電子的成功關鍵在於滿足極高度功能安全與可靠度要求。繼2016年設計流程通過ISO26262驗證，智原持續投入車用矽智財研發，為市場提供各類符合ISO 26262 ASIL等級的高品質IP，協助客戶成功進入蓬勃發展的汽車供應鏈。