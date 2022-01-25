屏縣府響應2月4日「世界癌症日」，特與癌症希望基金會、藝術家眼球先生合作，打造11座高達180公分、色彩繽紛代表不同癌症的「希望絲帶」公仔公共藝術，並於25日在大鵬灣濱灣公園療癒登場，成為濱灣打卡新亮點。

「2022台灣響應世界癌症日的獨特亮點在屏東！」縣長潘孟安指出，為打造突破傳統、讓世界看見的癌症防治活動，縣府攜手癌症希望基金會、邀請跨界藝術家眼球先生製作公仔公共藝術，盼藉藝術的療癒力量打破同溫層，讓民眾能在輕鬆氛圍中接收癌症防治資訊。

眼球先生表示，在國際上，顏色絲帶於癌症的運用很多，多數癌症都有代表色，藍色大腸癌、白色肺癌、粉紅色乳癌、綠色肝癌、紅色口腔癌、橘色腎癌、青色淋巴癌、靛色子宮頸癌、斑馬紋路是神經內分泌腫瘤、金黃色則是兒童癌症，此外，他還用紫色做說明牌共11座「想太多」公仔，打造成「希望絲帶」公仔公共藝術。

他強調，「我自己就是癌症病友家屬，很清楚癌症對家庭的影響有多大、預防癌症有多重要」，因此特在公仔背後刻上鼓勵癌友正能量詞句，如「治療讓我們行動不自由，但你的心是可以奔跑的」等，讓癌症防治宣導不只是資訊衛教，還有情緒上的溫暖療癒。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，「世界癌症日」是全球抗癌行動年度盛事，基金會自2016年起以多元方式響應，今年更創國內之先，結合癌症與藝術，並以「台灣藝起來」為宣導口號，雙關藝術與一起的雙層意義。

衛生局表示，據統計，全台已超過80萬個癌症家庭，平均每4分20秒就有一人罹癌，更高居39年前國人死因之首，這是不可輕忽的事，盼藉此呼籲各界力量正視癌症。