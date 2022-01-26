特殊學名藥廠美時(1795)研發自製的癌症用藥Vinorelbine軟膠囊學名藥(對照藥品為Navelbine)，成功在台灣此全球最大的口服軟膠囊市場上市。這項產品也是目前台灣唯一獲得核可的Vinorelbine軟膠囊學名藥，提供20mg與30mg兩種劑量。2022年1月已獲得醫學中心等級之萬芳醫院及雙和醫院進藥使用。

Vinorelbine軟膠囊的適應症為乳癌及非小細胞肺癌(NSCLC)。根據IQVIA的統計資料，2020年Vinorelbine軟膠囊在全球市場的銷售金額約達美金1.6億元，其中最大的單一市場為台灣，每年成長率約2-3%。據統計，台灣每年約有3200名病患需給予Vinorelbine 藥物治療，而目前相關的醫藥成本支出每人每年約需新台幣24萬元。

隨著成功打入第一家醫學中心，美時將以獲得全台灣醫院40%之覆蓋率為目標，加速推展Vinorelbine軟膠囊學名藥在台灣的市場布局。同時，Vinorelbine軟膠囊在台灣的成功上市，也將成為美時在台灣拓展癌症用藥產品經銷網絡的骨幹基礎，進一步為美時旗下的癌症用藥產品組合創造更有價值的市場綜效。