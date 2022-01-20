特殊學名藥廠美時(1795)宣布旗下百分之百持有的子公司Lotus International Pte. Ltd.，與印度藥廠Glenmark簽訂產品授權合作協議，Glenmark將授權美時在新加坡、香港、及越南等主要東南亞市場，獨家經銷其新型的鼻噴劑產品Ryaltris。

透過此項授權合作協議，美時將負責Ryaltris相關的藥證申請，並擁有前述主要東南亞國家的獨家經銷權，Glenmark則負責生產與供應產品。Ryaltris為複方鼻噴劑處方藥，已通過美國FDA核可，適應症為因季節性過敏性鼻炎所引發的症狀。

美時總經理Petar Vazharov表示，基於對病患盡可能提供多元產品選擇的承諾，我們很榮幸有機會與Glenmark成為合作夥伴，提供東南亞國家的病患此項新型的鼻噴劑。這也是美時呼吸系統用藥的第一項品牌藥，其臨床數據表現非常優異，也擁有智財權的相關保護。這項合作不僅多元化了我們的呼吸道用藥產品組合，也加速了我們在主要東南亞市場的拓展進度。

據「美國鼻科與過敏期刊」的報告指出，香港、新加坡、及越南患有過敏性鼻炎的人口比例分別為4.2%、4.9%、及12.3%。Ryaltris新型鼻噴劑具有能抑制多項過敏性鼻炎症狀的優點，同時降低引發呼吸系統副作用的風險。