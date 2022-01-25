美時（1795）25日宣布，其研發自製的癌症用藥Vinorelbine軟膠囊學名藥（對照藥品為Navelbine）已成功在台灣上市。2022年1月已獲得醫學中心等級之萬芳醫院及雙和醫院進藥使用，該公司將以獲得全台灣醫院40％之覆蓋率為目標。

該項產品是目前台灣唯一獲得核可的Vinorelbine軟膠囊學名藥，提供20mg與30mg兩種劑量。

Vinorelbine軟膠囊的適應症為乳癌及非小細胞肺癌（NSCLC）。根據IQVIA的統計資料，2020年Vinorelbine軟膠囊在全球市場的銷售金額約達美金1.6億元，其中最大的單一市場為台灣，每年成長率約2-3％。據統計，台灣每年約有3200名病患需給予Vinorelbine 藥物治療，而目前相關的醫藥成本支出每人每年約需新台幣24萬元。

美時總經理Petar Vazharov表示，Vinorelbine軟膠囊已成功於19個國家上市這款困難學名藥的實績，更高度展現美時在研發、製造、與法規整體團隊的堅強實力。

隨著成功打入第一家醫學中心，美時將以獲得全台灣醫院40％之覆蓋率為目標，加速推展Vinorelbine軟膠囊學名藥在台灣的市場佈局。同時，Vinorelbine軟膠囊在台灣的成功上市，也將成為美時在台灣拓展癌症用藥產品經銷網絡的骨幹基礎，進一步為美時旗下的癌症用藥產品組合創造更有價值的市場綜效。