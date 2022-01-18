製藥股添生力軍，祥翊（6676）預計1/19登錄興櫃，該公司聚焦特殊學名藥的研發，目前已有五項產品在美國上市，另有三項產品已送件至美國FDA審核中，其中的抗癌針劑藥品CPA可用於治療淋巴癌、白血病、卵巢癌及乳癌等，美國市場規模達2億4千萬美元。

祥翊設立於2005年，原名「台灣安盛開發藥物有限公司」，2014年加入學名藥及原料藥的研發團隊，並變更為現有名稱，總部及工廠位於桃園市龍潭區。

Resaerch and Markets公司的研究報告顯示，2020年全球學名藥市場已有3710.4億美元的規模，預估2026年將達到5644億美元，隨著各國政府樽節醫療支出，以及大量品牌藥專利到期的影響，學名藥市場規模將持續向上成長，未來5年的年複合成長率維持在9至12%之間，高於整體製藥產業之成長率。

祥翊鎖定高門檻學名藥市場，具備自行開發關鍵原料藥之能力，2017年在美國上市第一項學名藥產品後，現已有五項產品在美國上市，並另有三項產品已送件至美國FDA審核中。

其中，抗癌針劑藥品CPA，可用於治療淋巴癌、白血病、卵巢癌及乳癌等，美國市場規模達2億4千萬美元，由祥翊自行開發製造原料藥，垂直整合發展粉針，並與美國銷售夥伴合作，發展水針產品，進行全面佈局。

另外，用於止血及高血壓適應症的產品也皆為高技術門檻的利基產品，一旦通過認證，將可推動祥翊在競爭激烈的國際市場中脫穎而出，有助於營收的大力推升。

除了學名藥外，翔翊自有廠房2019年已通過台灣TFDA、美國FDA的GMP查核，以及多次的國內外客戶查廠，擁有製造口服、針劑與外用製劑產品銷往美國的通行證，顯示公司在研發技術能力及法規品質上具備高度的國際市場競爭力，藉由上游原料藥到下游製劑整合能力，創造一站式CDMO服務，持續滿足客戶多樣化的需求，目前已簽訂多件CDMO委託案，未來將根據業務規劃穩健地分批擴充設備，持續擴大市場佔有率，將有助於祥翊未來營收及獲利之挹注。