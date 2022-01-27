高雄市政府警察局用來獎勵員警忠勇、忠勤事蹟的「霹靂雄警公仔」出現了超大版，兩件高達2公尺的公仔以年輕員警造型呈現，濃眉大眼加上新潮髮型，搭配短袖制服，左手持盾、右手握槍，站在盾牌基座上顯現出朝氣十足的架式。鼓山分局員警紛紛拿起手機入鏡，連前來洽公的民眾也忍不住問:「我可以跟公仔拍照嗎？」。

財團法人高雄市文武聖殿董事長黃瑛芳熱心地方公益，對於警察福利與裝備的支持更是不遺餘力，日前特地委託廠商打造兩件大型「霹靂雄警公仔」。(鼓山分局提供)

超大阪「霹靂雄警公仔」高約2公尺，以年輕員警造型呈現，濃眉大眼加上新潮髮型，搭配短袖制服，左手持盾、右手握槍，站在盾牌基座上顯示朝氣十足的架式，超級吸引民眾。(鼓山分局提供)

財團法人高雄市文武聖殿董事長黃瑛芳熱心地方公益，對於警察福利與裝備的支持更是不遺餘力，日前特地委託廠商打造兩件大型「霹靂雄警公仔」，在今(27)日下午送抵鼓山分局駐地，做為勉勵員警持續打擊犯罪的動力，鼓山分局也以感謝狀回贈，感謝黃董事長長期以來對警察工作的一路相挺。

超大阪「霹靂雄警公仔」高約2公尺，以年輕員警造型呈現，濃眉大眼加上新潮髮型，搭配短袖制服，左手持盾、右手握槍，站在盾牌基座上顯示朝氣十足的架式，超級吸引民眾。(鼓山分局提供)

鼓山分局長蔡鴻文表示，近期疫情升溫，員警在維護治安與交通的同時，更要配合、協助各項防疫政策，不容有任何疏漏，確實增添不少壓力，幸好鼓山分局同仁都能夠共體時艱，戮力完成各項工作。感謝各界對警察的支持，日前議長才率團到本分局致贈慰勞金，今天又有黃董事長情義相挺，實在令人暖心。這兩件大型「霹靂雄警公仔」將會擺設在分局一樓穿堂，希望藉由公仔朝氣蓬勃的形象，帶給同仁動力，來推行各項警政工作，為市民朋友打造宜居的生活環境。