工研院「大桔大利．積福企」桶柑公益義賣活動邁入第11年，以在地、當季的水果桶柑作為義賣禮盒，不僅美味好吃、又可減少碳足跡。活動獲得大力卜、帆宣系統科技、技嘉集團、朋程科技、中華民國科技管理學會、潘文淵文教基金會及工研院院友會等企業的大力支持，今年共義賣超過1.8萬斤桶柑，募得40萬元的善款，全數捐贈予社福機構。

集結眾人力量讓公益力量更大，工研院社會公益委員會主委劉佳明表示，工研院社會公益委員會一直以來扮演公益科技平台的角色，積極連結政府機構、企業夥伴、社福團體，共創更美好公益價值的信念。此次義賣活動選擇新竹芎林果農以低農藥友善耕作的當季桶柑，以在地食材可縮短食物里程、降低交通運輸的排碳量，讓民眾吃得安心，企業也能送禮又做愛心，為環境生態永續發展盡一份心力。

活動中還有工研院志工示範低碳柑橘蔬食料理，響應國民健康署「挑當季、少加工」的低碳飲食原則，以產季收成的水果入菜，可減少農藥及肥料的使用量，同時也能避免冷藏、加工保存的機會；選擇新鮮在地食材取代加工產品，不但能保留完整的營養，也能減少交通運輸所產生的碳排放，及降低可能因長程運輸而食材被添加防腐劑的風險。透過簡單的低碳食譜，呼籲更多人一同參與淨零減碳飲食活動。

除了義賣捐款之外，工研院做為產業的好夥伴，也以創新科技協助農業提升價值。工研院智慧微系統科技中心研發副組長陳志仁表示，近年全球暖化現象日趨嚴重，炙烈的艷陽容易導致柑橘果實表皮燒傷，過去農民多依靠經驗判斷日燒防治時機，但近年因氣候變遷影響，珍貴的老經驗也不再總是應驗，影響品質與收成。為此，工研院與農試所合作，建置「柑橘日燒預警系統」，可在大量日燒發生的7天前就先發出警告，讓果農有充裕的時間進行防治作業，讓收成品質更加穩定，估計可提升柑橘總產量5％，並大幅降低每公頃約4萬元的成本。