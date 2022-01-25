去年大陸5G基地台建置動能受到疫情、缺料等衝擊，表現不如預期，也使得光通訊產業營運低迷，展望今年，首季回溫跡象疲弱，仍有庫存有待去化，預計今年大陸5G通訊需求所帶動的光通訊出貨，將轉向溫和拉貨。

2021年因為疫情衝擊，大陸5G基地台受到零組件缺料及標案釋出遞延，導致去年出貨動能低迷，大陸去年5G基地台建置受零組件缺料及標案釋出遞延，相關個股去年營運表現不如預期，包括聯亞(3081)、波若威(3163)、眾達-KY(4977)等。

現階段光通訊業者對於今年復甦仍僅敢保守看待，對於5G基地台建置需求不敢有過多預期，光通訊首季回溫跡象疲弱，仍有庫存有待去化。

分析師表示，原先市場看好大陸5G基地台建設將帶動25G規格升級朝，但卻未如預期發酵，反倒大量轉往10G超頻解決方案，使得25G出貨遙遙無期，2021年底大陸5G基地台光通訊模組出現庫存回補需求，根據研調指出，大陸電信運營商認為大陸5G建設資本支出高峰落在2022至2023年之間，換言之，後續大陸5G通訊需求要大幅帶動光通訊出貨將轉向較為溫和拉貨。

台系光通訊業者以聯亞(3081)為首，未來營運目標也移轉到資料中心高速光通訊模組，以及消費性電子如智慧型手機、真無線藍芽耳機、平板電腦，以及AR/VR頭戴裝置等應用，提升產能利用率、分攤折舊成本。

聯亞法說會將在明(26)日登場，屆時將會對第一季、全年營運展望，以及新品進展做出更明確說明。