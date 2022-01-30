大陸國家衛健委今（30日）公布前一日新增81例新冠確診病例，包括54例本土和27例境外輸入病例。其中，北京市再新增20例本土確診。自1月15日以來，北京市已累計報告本土新冠病例108例。

北京冬奧將近，但北京疫情仍未止。北京昨新增本土確診病例分別由豐台區、大興區、朝陽區和西城區通報，其中14例涉及豐台區西南郊冷藏庫。北京市衛健委今發布消息，要求自1月1日至21日到過西南郊冷藏庫、果品公司冷藏庫和華興飯店（玉泉營店）的人員及其同住人員，立即通報，配合集中隔離、居家隔離、核酸檢測等各項防控措施，與上述人員有同餐、同工等接觸的人員，要主動進行核酸檢測。

北京市疾控中心副主任龐星火今指出，自1月15日以來，北京市累計報告本土新冠肺炎病毒感染者108例。其中，Omicron變種病毒關聯疫情累計報告病例6例，均為確診病例，均為輕型，已連續7日無新增感染者報告。Delta變種病毒關聯疫情累計報告感染者102例，確診病例90例、無症狀感染者12例。

除北京外，大陸昨新增本土病例包括浙江19例，黑龍江8例，天津4例，河南2例，雲南1例。