《韓股》外資救不回 KOSPI連5黑 16:142022/01/19 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19日，由於有外資逢低買盤介入，韓股並未大幅走跌，但市場信心不足下，韓股連5日再度收跌。KOSPI收2842.28點，跌21.96點或0.77%。同時，韓元也走貶。 權值類股中，三星電子跌0.91%，SK海力士漲0.4%，Naver跌1.63%，LG Chem也跌5.91%，另外，三星生物製藥漲1.24%，賽特瑞恩也漲4.7%。至於外資，則反手買超2730億韓元。 美元兌韓元在1191.7價位附近，韓元貶1.6元。 《韓股》物價飆升 KOSPI連4黑 外資持有美債規模再創歷史新高 陸連3月大幅增持 #三星 #韓股 #韓元 #外資 #KOSPI 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 送暖長榮 外資喊294元新高價 04:102022/01/19 財經要聞 股匯連袂回檔 新台幣終結連四升 17:032022/01/18 財經 久違！外資升長榮目標價刷新高 21:422022/01/18 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 17:032022/01/18 財經 宋智雅裝白富美遭爆身上名牌全假貨 他1舉動網傻眼 09:122022/01/18 娛樂 679大學長終於退伍 外資續買 台積電688元創新高 04:102022/01/18 焦點要聞 最長壽男團「神話」Andy宣布結婚 40歲娶小9歲正妹主播 15:412022/01/19 娛樂 台積電打爆美、韓晶片巨頭 專家曝兩大死敵慘輸關鍵 10:552022/01/18 財經 蘋果2021年Q4全球手機銷量冠軍 小米第三 15:392022/01/19 財經 前T-ara昭妍宣布嫁小9歲足球少女殺手 婚禮時間也曝光 12:022022/01/18 娛樂 《科技》小米拚歐龍頭 德國背書資安「無異常」 12:332022/01/18 財經 財經熱門新聞 獨》高鐵年終縮水 今年只發1.8個月 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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