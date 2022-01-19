19日，由於有外資逢低買盤介入，韓股並未大幅走跌，但市場信心不足下，韓股連5日再度收跌。KOSPI收2842.28點，跌21.96點或0.77%。同時，韓元也走貶。

權值類股中，三星電子跌0.91%，SK海力士漲0.4%，Naver跌1.63%，LG Chem也跌5.91%，另外，三星生物製藥漲1.24%，賽特瑞恩也漲4.7%。至於外資，則反手買超2730億韓元。

美元兌韓元在1191.7價位附近，韓元貶1.6元。