韓國新冠疫情拉警報，已經連續3天單日確診數都在7000大關以上。另外，本周聯準會也要舉行政策會議，因此，24日KOSPI疲弱表態，加上外資大賣，大盤來到13個月新低，收2792點，跌42.29點或1.49%。同時，韓元也走貶。

市場普遍預估，聯準會可能提前在3月升息，因此，也在等待美國時間25日開始的兩天會議結果。

由於Omicron傳播力驚人，韓國每日新染疫數已經連續3天都在7000大關以上。不過，值得欣慰的一點是，重症患者的數目正在減少中。

外資賣超4360億韓元，大型類股走弱，大盤2800點關卡也失守。三星電子跌0.66%，SK海力士收平，Naver跌1.35%，LG Chem跌 3.31%，三星生物製藥跌0.86%，現代汽車跌1.5%，KB金融集團也跌2.49%。

美元兌韓元在1196.1價位附近，韓元貶2.1元。