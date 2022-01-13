美系外資12日出具報告，不但拉高聯亞光電（3081）今、明兩年的獲利預期，同時也給予「優於大盤」評級，並將目標價拉高至250元，超高評價讓12日股價仍停留在190元的聯亞士氣大振，13日以跳空漲停開出，且一價到底，終場以209元收復200元大關，且漲停委買張數高掛1522張。

聯亞去年下半年出貨不利，拖累營運表現，去年第三季EPS 0.35元，落在全年的低點，去年12月營收也未見轉機，單月營收1.16億元與前年同期的2.37億元相較，形同腰斬。不過美系外資在報告中指出，聯亞出貨動能可望從今年元月開始恢復，包括用於5G網路的10G及25G產品以及新增加的消費者磷化銦（InP）感測項目都有助於近兩年的獲利成長，遂給予「優於大盤」評等，並將目標價訂在250元。

據傳聯亞光電自去年底就開始試行新項目，今年3月開始會小量生產，若之後量產順利，初估此部分對今年的營收貢獻將達到3.25億元，佔總營收的逾一成。至於原有的10G及25G 5G網路磊晶片出貨也可望從今年初恢復。

不過在黎明到來前，外資推估聯亞仍有一段黑暗期要渡過，特別是去年第四季因營收規模下滑，營業利益率恐降至4％的歷史新低。