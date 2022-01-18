美國通膨數據再創新高，雖然讓全球市場在上週的波動明顯增加，不過在同一時間，外資對風險性資產的買超並沒有停止，可見即使歐美Omicron疫情已更趨嚴峻，但在全球經濟持續運作下，市場仍存在一定程度的風險偏好，就連上週陷入震盪的亞洲股市，在資金動能上仍能見到明顯的買盤。

根據統計，上週外資對東北亞股市全面買超，台股吸引了15.11億美元的外資買超，動能居亞股之冠；大陸股市動能亦持續，上週再吸引11.71億美元的資金淨流入；韓國股市的吸金動能雖然稍微偏弱，仍有3.35億美元的外資淨流入；可見儘管三地股市在上週的漲跌表現不一，但在全球需求的帶動下，東北亞股市在今年再度掌握到了外資的資金動能。

東協股市在上週的表現反而令人眼睛一亮。前兩大權重國：泰國與印尼股市在上週分別吸引1.58億美元與1.80億美元的外資買超，菲律賓、馬來西亞與越南等三地股市在上週也各自吸引0.01億美元、0.95億美元與0.31億美元的外資淨流入。除了印度面臨2.49億美元外資賣超外，其餘亞洲股市在上週的資金動能均有樂觀表現。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，雖然就企業獲利的能見度來看，美國與歐洲在當前的表現還是優於亞洲，但由於亞洲的疫苗覆蓋率正在快速提升，所以即使依舊採取「動態清零」的防疫政策，但亞洲的經濟動能可望自第二季到第三季起開始跟上，對照過往資本市場領先實體經濟1～2個季度的表現，近期如果遇到亞股出現明顯修正，反而都是中、長線布局的買點。

林雅慧指出，聯準會已釋出明確的訊號，表明今年3月可能就會升息，但實際上，隨著供應鏈的修復與基期效應，美國在2022全年的通膨水準可能會回落到3％；若按照這樣的水準，美國的通膨還算相對溫和，而對照歷史經驗，在這樣的通膨水準下，由於經濟仍在擴張、企業仍在獲利，所以各類風險性資產的表現還是會有提升的空間。

摩根資產管理表示，由於MSCI新興亞洲指數在2021年的表現大幅落後給S&P 500指數與道瓊歐洲600指數，再加上大陸經濟可望在今年第二季落底，所以經濟動能、企業獲利與估值面的優勢帶動下，新興亞洲股市在今年的表現空間反而更大。

摩根中國型產品經理張致寧表示，大陸在2021年12月出口保持強勁增長，全年出口總額來到3.36兆美元，貿易順差更來到6760億美元，創下歷史新高，凸顯全球在經濟啟動解封後對商品貨物的強勁需求。不過，儘管出口火燙，但大陸經濟的表現卻是外熱內冷，因疫情再起的封鎖措施與房地產降溫，皆可能導致本週即將公布的GDP數據放緩。

不過，張致寧指出，由於去年12月大陸的CPI與PPI雙雙回落並低於預期，顯示內需經濟動能已經轉弱，因此市場預期大陸官方可能加碼貨幣政策、甚至還有可能進一步調降MLF利率以刺激終端需求。此外，財政政策也有政策發力的趨勢，在2022開年來已公布的重大項目中，總投資額就已超過3兆元人民幣，顯見大陸官方今年穩增長的力度，有可能是亞洲經濟復甦的錨點。