陽明交通大學併校後，磨合期陣痛仍不斷，繼校友發起連署籲請校務會議否決LOGO事件之後，又有10幾名跨學院教授連署，認為校長林奇宏任命大量編制外主管，違背組織整併與管理的基本常識，呼籲全校師生共同關心此事，甚至希望教育部、立法院與監察院應善盡監督的責任。不過校方回應指出，短期內還是必須透過功能性的人事安排讓任務順利執行，任務結束就會縮編。

包括工學院、理學院、人社院、資訊學院、管理學院等交大校區各院系10多名教師們連署指出，在交大和陽明合校後，首任校長必須展現學術領導風範，提出學校發展的願景，落實在行動方案上，如今顯然事與願違，令人引以為憂。

連署教授之一林健正指出，先前校友及師生曾經對人事亂象提出建言，校長林奇宏兩度發表全校公開信澄清，以兩校磨合為託辭，宣稱副校長與編制外主管人員，「沒有超越編制之情事」，並自詡任命「創新學院」7位院長是「以最大的彈性及靈活度來經營這個學院」。

林健正表示，如今在合校即將屆滿一周年前夕，校長仍持續任命編制外主管人員，種種疊床架屋的人事任用，讓他們不得不挺身而出發起連署。林健正表示，此次連署的10幾名教授，代表的是一群資深教授，希望校長了解連署內容是普遍的認知，非僅幾個人的意見。

陽明交大校方對於教授們連署一事回應指出，短期內學校還是必須透過「功能性」的人事安排讓任務可以順利執行。有些階段性的人力編制，會在未來逐步整合。部分功能性的主管，則會隨著任務或計畫結束，進行組織縮編。