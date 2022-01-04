桃園忠貞市場及周圍10里大清消，店面可營業攤商全面休市至1／6。(呂筱蟬攝)

桃園機場清潔承包商有一名清潔人員確診，個案曾於12月30日、12月31日上午9時至12時至忠貞市場擺攤，桃園市環保局清潔大隊與國軍33化兵群，下午2點起在忠貞市場及鄰近的中壢、平鎮、八德共10里進行擴大消毒。環保局表示，4日消毒完成後，預計5、6日將會擴大到鄰近共20里街道都會進行全面性大消毒。

忠貞市場4日一早仍聚集採買人潮，攤商和不少採買者都是一早才得知確診消息，攤商們更是抱怨連連食材早已經準備好又不能丟棄，只好跳樓大降價求售，而攤商們也紛紛提早在12點前完成收攤讓整個市場完整大清消。面對接下來有2天要休市，攤商抱怨年關將近正是生意正好的時候，更擔心確診消息一出會讓採買人潮銳減，之後生意會更不好做。

桃園市經發局市場科表示，忠貞市場內店面有做實名制的店家，可自由選擇營業或停業，但是攤商包含流動及固定攤商，都需在4日中午12點起休市至1月6日中午12點止。環保局環境稽查大隊長羅文林則說，4日上午已針對確診者相關接觸者所就讀的2所學校完成消毒工作，而忠貞市場因為有確診者擺攤足跡，在市場內部請國軍化學兵針對攤位內外仔細消毒，外圍包含中壢、平鎮、八德區共10里也會加強清消作業。

他說，市場部分環境人來人往，要給攤商準備時間才會在休市後進行消毒，而忠貞市場內部路幅小，化學兵出動8部機器以人力揹負共有24人支援市場內清消，而外圍里環境部分使用7台車機針對道路及公共空間消毒。