上週外資買超299.64億元 買超台積電4.56萬張最多 11:482022/01/10 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據證交所統計，上週(2022／1／3~2022／1／7)外資在集中市場累計買超為299.64億元。外資總持有股票市值為24兆6051.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.79％。 就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為第一名台積電，買超45569張。第二名玉山金，買超39820張。第三名新光金，買超35929張。 上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名聯電，賣超81301張。第二名群創，賣超57981張。第三名華邦電，賣超34948張。 台灣權王－兆豐證券 外資歸隊 權證瞄準紅包行情 亞聚 外資轉賣為買 #買超 #上週 #外資 #賣超 #集中市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貿聯-KY 多方連日買超 04:102022/01/09 證券．權證 本土疫情擴大 台股早盤跌逾110點 回測萬八 09:052022/01/10 財經 去年營收靚 進軍NFT市場 綠電華研 後市可期 04:102022/01/09 產業特刊 儒鴻績優 五大外資齊喊買 04:102022/01/10 證券．權證 操盤心法－CES新科技應用繽紛多彩 半導體受惠多 04:102022/01/10 證券．權證 新東陽年貨市集開跑 年菜預購中 04:102022/01/09 焦點要聞 權證星光大道－長榮 本季營運可期 04:102022/01/10 證券．權證 中美國債利差縮窄 A股外資卻步 04:102022/01/10 全球財經 棄電保金 外資大買金融股 04:102022/01/08 財經要聞 群益證券本周看好台積電概念等四類股 09:112022/01/10 財經 中國外儲3.25兆美元 創6年新高 04:102022/01/10 產業財經 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 升息擋不住了！亞洲經濟被3大風險夾殺 9年前慘劇恐重演 - 財經 美股血腥崩盤來了？本周3件大事決定生死 - 財經 超強台幣買美元？外銀：下半年可收割 - 財經 - 工商 賣冰水的贏過走船的！歇腳亭年終讓陽明員工臉綠了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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