根據證交所統計，上週(2022／1／3~2022／1／7)外資在集中市場累計買超為299.64億元。外資總持有股票市值為24兆6051.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.79％。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為第一名台積電，買超45569張。第二名玉山金，買超39820張。第三名新光金，買超35929張。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名聯電，賣超81301張。第二名群創，賣超57981張。第三名華邦電，賣超34948張。