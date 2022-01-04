法務部調查局4日舉行調查班第58期結業典禮，總統蔡英文親臨主持，本期共110人受訓，103人結業，平均年齡26歲，男性52人、女性51人，男女比例各半；其中有1名男調查官身分特殊，罕見從國安局轉考調查局。

本次結業的103名學員之中，碩士學歷占27人，還有5人通過律師考試、1人通過會計師考試，且曾是資誠會計師事務所的審計員、1人為警察大學畢業，曾是刑事局偵九隊及彰化縣警局科技偵查隊的偵查員；13人分別通過國安、財稅、警察、衛生技術、土木技師、監獄官、資訊處理等各類高、特考，實務工作經歷豐富。

這些結訓學員除了有高學歷之外，有1名學員曾是第12屆北區舞展的冠軍編舞者，且曾是售票大型舞台劇的主角。

本期學員在長達1年的嚴格訓練中，紛紛通過國安、法律、資訊、科技及體育等多項技能測驗，還完成馬拉松、騎自行車等貫穿台灣西半部的關懷國土、淨灘等挑戰，未來將成為調查局的生力軍，肩負起維護國安、防制重大犯罪的使命。